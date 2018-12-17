«الهلال» الإماراتي تدشن حملة لتأهيل المدارس في محافظة أبين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع إعادة تأهيل وترميم مدرستي عزان الثانوية والأساسية في مديرية الوضيع في محافظة أبين واللتين تستوعبان أكثر من 630 طالباً وطالبة، وقامت فرقه العاملة بتوزيع أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية في قرى الساحل الغربي.

ويأتي تدشين مشروعات تأهيل المدارس في أبين في إطار «عام زايد»، وضمن سلسلة المشاريع التي تقدمها الهيئة للعملية التعليمية في المحافظة. وثمّن ناصر مضوج مدير مكتب التربية والتعليم في المديرية، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها للأعمال الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر.. مشيداً بمساهماتها في مجال التعليم.. مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في إعادة تطبيع الأوضاع ونجاح استئناف عملية التعليم في أبين والمحافظات المحررة. وأكد أن المديرية والمحافظة تمضيان نحو تجاوز مرحلة الدمار الحوثي إلى مرحلة البناء، بفضل دعم الأشقاء في دول التحالف العربي، وفي مقدمتهم دولة الإمارات.

يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال «عام زايد» العديد من المشاريع في محافظة أبين، ومن ذلك ترميم وتأهيل وصيانة عدد من المدارس، ومنها ثانوية الصديق في زنجبار، وترميم وتأهيل مستودع مكتب التربية والتعليم في المحافظة، وتوزيع الزي المدرسي على 23 ألف طالب وطالبة في 11 محافظة، وتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب، وسلال غذائية للمعلمين في المدارس التي تم افتتاحها بعد الانتهاء من عملية الترميم والتأهيل والصيانة.

يجيء ذلك فيما، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق الساحل الغربي ضمن جهودها الإنسانية في مساعدة الأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بعد تحرير عدد من مناطق الساحل الغربي من قبضة الميليشيات الحوثية. ووزعت الهيئة 105 أطنان من المواد الغذائية على قرى الساحل الغربي.

وعبّر أبناء مناطق الساحل الغربي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ولذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر.

يذكر أن المساعدات التي تم تنفيذها في مناطق الساحل الغربي بعد تحريرها بلغت 112 ألف سلة غذائية تم توزيعها على 100 قرية واستفاد منها حوالي 784 ألف مواطن يمني. (وكالات)