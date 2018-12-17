8 قتلى و20 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة في عفرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 بجروح، أمس الأحد، إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين في شمالي سوريا، والتي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له، وفق المرصد السوري، فيما دمر التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة السبت، مركز قيادة لتنظيم «داعش» في مسجد هجين، أكبر بلدة في الجيب الأخير للمجموعة الإرهابية في شرقي البلاد، كما جاء في بيان للجيش الأمريكي، في وقت تواصل قوات سوريا الديمقراطية، عمليتها العسكرية للقضاء على آخر المقاتلين الإرهابيين في هذه البلدة القريبة من الحدود العراقية، في حين اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام السوري، عدداً من اللاجئين الفلسطينيين بعد عودتهم الطوعية من إحدى الدول الأوروبية.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال قرب نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص هم: أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة».

وأشار عبد الرحمن، إلى «إصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح بين المدنيين والمقاتلين بعضهم بحالات خطرة»، لافتاً إلى أن «عدداً من قضوا قابل للارتفاع». كما أدى الانفجار «إلى خسائر مادية جسيمة في منطقة التفجير»، بحسب المرصد.

وشوهدت أكوام من الخضار والفاكهة مبعثرة في مكان الانفجار، كما اكتست الجدران المحاذية له بالرماد الأسود الناجم عن الانفجار.

وقال صاحب أحد المحال التجارية في السوق أبو يزن القابوني الذي كان في السوق حين حدوث الانفجار: «كنا في السوق عندما دخلت حافلة صغيرة ظننا أنها محملة بالخضار عند الظهيرة».

وانفجرت الحافلة بعد دخولها السوق ببرهة، وهرع إلى مكان الانفجار؛ حيث وجد أشلاء القتلى مبعثرة على الأرض. وأضاف: «كانت هناك دماء، رفعنا الأشلاء ووضعناها بأكياس لدفنها، وقمنا بإسعاف الجرحى».

وأضاف، بغضب: «لا توجد هنا عصابات مسلحة، لا يوجد إرهابيون، هنا سوق خضار تعتاش منه الناس، ما الذنب الذي اقترفوه ليفعلوا ذلك بهم؟».

من جهة أخرى، أوضح بيان الجيش الأمريكي أن 16 على الأقل من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» «المدججين بالسلاح»، كانوا موجودين في «مركز القيادة والمراقبة» في هذا المسجد الذي دمرته «ضربة محكمة».

وأوضح الجيش الأمريكي أن الموقع كان يستخدم «لقيادة هجمات تستهدف شركاء التحالف»، متهماً التنظيم الإرهابي، بالاستمرار في استخدام مواقع «محمية» لشن هجمات «مع استهتار تام بالمباني، وكذلك بأرواح الأبرياء».

في غضون ذلك، قالت مصادر ل«مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا»، السبت، إن اللاجئين الفلسطينيين أنهوا معاملات لجوئهم في أوروبا، لأسباب تتراوح بين رفض طلبات لمّ الشمل لأسرهم، ومشكلات تتعلق بالاندماج في البلدان المضيفة لهم، وعادوا طوعاً إلى سوريا، بعد أنباء البدء بإعمار مخيم اليرموك وظهور بوادر جديدة لعودة السكان إليه. وبعد عودتهم من أوروبا إلى دمشق عبر إيران، سلّم أمن النظام السوري في مطار دمشق، تبليغات لهم بضرورة مراجعة فرع فلسطين في دمشق خلال مدة محددة.

وأضافت المصادر، أنه بعد مراجعة الفرع، تم اعتقالهم ولا توجد معلومات عن مصيرهم، أو التهم الموجهة إليهم.(وكالات)