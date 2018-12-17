ماي: بلير يريد نسف «بريكست»..والاستفتاء الثاني إهانة للشعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس الأحد، هجوماً على رئيس الحكومة الأسبق توني بلير، واتهمته بمحاولة «نسف بريكست» عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثانٍ، فيما اتهمها الأخير بالتصرف ب«غير مسؤولية»، في وقت تزايدت فيه مطالبات سياسيين بإجراء الاستفتاء للخروج من الأزمة الحالية التي تهدد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقالت ماي في تصريح نقلته وسائل إعلامية مساء السبت، «إن قيام توني بلير بزيارة بروكسل، والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة إلى إجراء استفتاء ثانٍ، يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه، وللشعب الذي خدمه» وأضافت: «لا نستطيع نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسؤولية تجاه هذا القرار». وأكدت ماي مراراً رفضها إجراء استفتاء ثانٍ حول «بريكست»، مناقضة بذلك دعوات أحزاب معارضة وقسم من حزب العمال وشخصيات مستقلة, رافضة لاتفاق «الطلاق الأوروبي».

وقالت ماي أيضاً: «كثيرون يعملون على نسف عملية «بريكست» للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدلاً من التحرك من أجل الصالح العام».

ورد بلير على كلام تيريزا ماي في تغريدة له قائلاً: «الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه صراحة سيئاً، عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».

وتؤكد رئيسة الحكومة البريطانية دائماً أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد لبريطانيا. وقالت ماي: «لم أتخلف أبداً عن القيام بواجباتي، والتقيد بنتيجة الاستفتاء» الذي أجري العام 2016، وصوت خلاله 52% من البريطانيين مع خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. لكن بلير المعارض ل«بريكست» يعتبر أنه «لا الشعب ولا البرلمان مستعدان للتوحد وراء اتفاق رئيسة الحكومة».

ويدعو بلير إلى قيام البرلمان بالتصويت على خيارات عدة، بينها الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة. وقال في هذا الصدد: «في حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجدداً للشعب».

وكان بلير يتحدث الجمعة الماضي في لندن بينما كانت تيريزا ماي تلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل.

وفي ظل المأزق الذي تواجهه ماي في البرلمان بسبب الاتفاق، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ لمنع هذا الخروج.

وذكرت وسائل إعلامية بريطانية عدة، أن أعضاء في الحكومة، وبينهم الرجل الثاني فيها ديفيد ليدينجتون يعملون وراء الكواليس لصالح إجراء استفتاء ثانٍ.

ونفى جايفين بارويل رئيس مكتب تيريزا ماي الأحد عبر «تويتر» هذه الشائعات، في حين طلب ليدينجتون العودة إلى تصريحاته الثلاثاء الماضي، عندما أعلن أن نتيجة الاستفتاء الثاني «ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات، ولن تؤدي إلى إنهاء الجدل الحالي».

وتطرق وزير الخارجية جيريمي هانت خلال مقابلة صحفية له، إلى الانقسامات المحتملة التي قد تحدث حال إجراء استفتاء ثانٍ، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فإن «بريطانيا ستكون قادرة على الازدهار، حتى ولو أننا لن نكون قادرين على التأكيد أنه لن تكون هناك مطبات».

ويعارض وزير التعليم، داميان هايندز إجراء استفتاء ثانٍ وقال: «لا. إجراء استفتاء ثانٍ سيكون سبباً للشقاق. لدينا تصويت الشعب أجرينا استفتاء والآن علينا المضي قدماً في تنفيذ نتائجه». وأكد وزير التجارة ليام فوكس أن «إجراء استفتاء ثانٍ سيديم الانقسامات العميقة في بريطانيا»، مضيفاً أن ماي في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه.(وكالات)