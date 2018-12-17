اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وإرهابيين في درنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الجيش الليبي عن وقوع اشتباكات عنيفة وسط مدينة درنة، أمس الأحد، فيما أكد مدير مكتب آمر حرس المنشآت النفطية الليبية وسام المسماري، وجود بوادر انفراج لأزمة إغلاق حقل الشرارة.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، المنذر عمر الخرطوش، اندلاع اشتباكات عنيفة بسوق المدينة القديمة، وسط مدينة درنه شرقي البلاد، بين قوات الجيش وإرهابيين.

وأوضح الخرطوش، بحسب صحيفة المتوسط، أن «الاشتباكات بدأت منذ فجر أمس الأحد، ولم تتوقف، بعد هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة، نتيجة قرب مراصد ومواقع تمركز الجيش والإرهابيين من بعضها بعضاً».

وأضاف أن اللواء 73 مشاة، فقد أحد جنوده بعد أن قضى نحبه في المواجهات المسلحة، وأصيب جنديان آخران من كتيبة طارق بن زياد، مؤكداً أن هذه الاشتباكات «هي الأعنف منذ شهر، بعد أن كانت الاشتباكات بشكل متقطع طوال الفترة الماضية». وأشار الخرطوش إلى أن «الإرهابيين يتحصنون في المدينة القديمة وسط درنة؛ آخر معاقلهم في المدينة»، مؤكداً أن الجيش الليبي يتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين يعتلون المباني والألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية لعرقلة تقدمه.

إلى جانب ذلك، نجح الجيش الليبي في الانفراد بالمركز الأول بين المؤسسات الليبية، التي تحظى بثقة المواطنين بعد مسح أجرته وكالة «يو إس أيد» الأمريكية.

وجاءت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في الترتيب السادس، وتذيّل الترتيب المجلس الأعلى للدولة (يهيمن عليه الإخوان) في المركز العاشر، كأقل المؤسسات الليبية ثقة بين المواطنين.

على صعيد آخر، أكد مدير مكتب آمر حرس المنشآت النفطية الليبية وسام المسماري، وجود بوادر انفراج لأزمة إغلاق حقل الشرارة؛ أحد أكبر الحقول النفطية الليبية. وقال المسماري في تصريحات لقناة ليبيا بانوراما، إن «إذناً صدر بصرف مستحقات مالية تفوق 20 مليون دينار ليبي للقوى العسكرية الموجودة بالحقل»، من دون أن يشير إلى الجهة التي أذنت بصرف المبلغ.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الكتيبة 30 مشاة خفيف، صالح محمد للقناة ذاتها، أن «من ضمن المصروفات مستحقات مالية للمدنيين الذين ساندوا الكتيبة في عملية التأمين».

وكانت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، قد اتهمت الكتيبة 30 بتهديد العاملين بالحقل؛ الأمر الذي دفعها لفرض حالة القوة القاهرة عليه قبل أسبوع، وطالبت المؤسسة في بيان، بعدم دفع فدية لمن وصفتها بالميليشيات التي تغلق الحقل. (وكالات)