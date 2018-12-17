«الهيئة» تطلق صندوق الإمارات لرعاية الموهوبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أطلق اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين رسمياً في حفل أقيم صباح أمس في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم البطل الأولمبي، وسعيد حارب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار الأمين العام، وخالد المدفع الأمين العام المساعد وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وعدد غفير من الرياضيين وممثلي الاتحادات الرياضية الوطنية ووسائل الإعلام المحلية.

وحصرت لجنة إعداد دراسة المواهب الرياضية التي يشرف عليها سعيد عبد الغفار والمنبثقة عن الهيئة العامة للرياضة أعداد الرياضيين الذين ستشملهم الرعاية والدعم من الصندوق، بعد أن وقع عليهم الاختيار ورشحتهم الاتحادات الرياضية لنيل فرصة الرعاية تحت مظلته، وما زالت اللجنة تعقد اجتماعات متواصلة للإعلان رسمياً في وقت لاحق عن أعداد الرياضيين الذين سيشملهم القرار.

ويستهدف البرنامج توجيه الدعم والرعاية للموهوبين في ألعاب أولمبية فردية عديدة هي، المصارعة والجودو، والتايكواندو، والفروسية، والكاراتيه، والمبارزة، والدراجات، والرماية والقوس والسهم.

ودشن حفل الإطلاق الرسمي بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم استمتع الحضور بمقطع استغرق عرضه 3 دقائق جسد الإنجازات المميزة التي حصدها أبطالنا الرياضيون في مختلف الاستحقاقات الأولمبية والدولية، كما عرج على دور الوالد المؤسس وباني نهضة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في دعم الرياضة والرياضيين، خاصة أن الصندوق يتم إطلاقه رسمياً تزامناً مع الاحتفالات بعام زايد، ثم تلاه كلمة اللواء محمد خلفان الرميثي والتي أعلن فيها عن الإطلاق الرسمي للصندوق تحت مسمى وطن العز والفخر، الإمارات، وقال: إن هذه المبادرة الوطنية التي اقترن اسمها باسم دولة الإمارات صانعة المعجزات ومنبع الأبطال، عكست خلال مرحلة تأسيسها الرغبة الحقيقية في الدعم من رجال الأعمال والأفراد من أجل تفعيل الدور الوطني للعديد من الشركات والمؤسسات تجاه رياضة الإمارات في سبيل تحقيق النتائج المرجوة للنهوض برياضة الإمارات والاهتمام بالأبطال القادرين على تشريف الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأشار الرميثي إلى أن الصندوق تم تخصيصه للمواهب في الألعاب الفردية الأولمبية بجانب الاستمرار في دعم الألعاب الجماعية كافة من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وقدّم خالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة عرضاً تقديمياً لبرنامج الموهوبين نيابة عن لجنة إعداد دراسة المواهب الرياضية، أوضح فيه مراحل إعداد اللجنة المكلفة برسم الخطط لتوجيه موارد الصندوق لخدمة الرياضيين وإعداد أبطال أولمبيين، مشيراً إلى أن اللجنة المنبثقة عن الهيئة العامة للرياضة عقدت 4 اجتماعات لوضع الإطار التنظيمي والفني لعمل الصندوق.

وبيّن خالد آل حسين أن الصندوق يشرف على إدارته الأمين العام سعيد عبد الغفار، ويضم في تشكيله المدير التنفيذي، والسكرتارية والمتابعة، والمسؤول الفني، واللجنة الفنية.

وأضاف: «سيختص الصندوق بجانب تقديم الرعاية الفنية والدعم المالي للموهوبين، بتحديد معايير الانتقاء، وإعداد قاعدة بيانات للمشمولين برعاية الصندوق، وإبرام اتفاقيات مع جهات عالمية ومراكز خبرة مختصة في رياضة المستوى العالي وتأسيس مراكز رياضية متخصصة، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بالموهوبين في الدولة، وتوفير فرص التنافس وإقامة المعسكرات التدريبية محلياً ودولياً، وإبرام اتفاقيات رعاية للموهوبين، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية لتنفيذ البرنامج بهدف تحقيق إنجازات عالمية وأولمبية».

وأوضح خالد آل حسين أن اللجنة الفنية للصندوق بذلت جهوداً دؤوبة خلال الفترة الماضية من أجل تأهيل أبطال يمثلون الدولة في أولمبياد طوكيو 2020، وأولمبياد باريس 2024، ولوس أنجلوس 2028، والمواهب الواعدة للمشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب السنغال 2022.

وأكد سعيد عبدالغفار أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للرياضيين، مشيراً إلى أن الهيئة قامت باستقطاب 300 متطوع لجمع وحصر البيانات التي تخص المنشآت الرياضية واللاعبين على مستوى الدولة.

وقال: «قاعدة البيانات ستسهم في استقطاب المواهب الأحق بالحصول على دعم الصندوق وضمان تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة، ونبذل جهوداً جادة في هذا الخصوص بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية».

ومن جهته أشار عبد المحسن الدوسري إلى أن وزارة التربية والتعليم شريك أساسي في نجاح الصندوق بتحقيق أهدافه، خاصة عبر برنامج الأولمبياد المدرسي الذي سيوفر قاعدة بيانات جاهزة بالمواهب في عدة ألعاب لتوفير الدعم المناسب لها.