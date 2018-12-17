نرجس محمدي: بدأت أنسى ملامح أطفالي وأطالب برؤيتهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّلت المعارِضة الإيرانية الشهيرة نرجس محمدي الادعاء العام في طهران مسؤولية حياتها بعد تدهور أوضاعها الصحية داخل محبسها، في الوقت الذي ترفض السلطات المعنية تلقيها العلاج اللازم، وكذلك هناك معتقلون آخرون يعانون الأزمة نفسها.

وقالت نرجس محمدي، أشهر ناشطة إيرانية سجينة بمعتقل إيفين «سيئ الصيت» شمال طهران، في رسالة حادة بعثت بها إلى المدعي العام الإيراني جعفري دولت آبادي: إن محاميها عاجزون عن التوصل لأسباب انقطاع تلقي العلاج منذ عدة أشهر.

ودرجت نرجس على إرسال رسائل من سجنها للمسؤولين الإيرانيين منذ حبسها في 2015، وكثيراً ما تنتقد الأجهزة الأمنية وسيطرتها على القضاء في بلادها.

ومن الرسائل التي بعثت بها من سجنها، رسالة قالت فيها: إنها «بدأت تنسى ملامح أطفالها»، حيث إنها لم ترهم منذ نحو 3 سنوات. ورسالة أخرى بعثت بها للرئيس روحاني منذ أشهر، وقالت فيها: «إن تصويت الشعب، لم يكن من أجل دعم النظام بل كان لتطبيق القانون، وتحقيق مطالب نشطاء المجتمع المدني في البلاد».

وكانت محكمة الثورة في إيران حكمت على محمدي بالسجن 16 عاماً، بتهمة «الانتماء إلى حملة لإلغاء حكم الإعدام، والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام». وكشفت محمدي في حديث «لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان»، أن نقلها إلى الطبيب توقف منذ مدة.

كما أشارت محمدي في رسالتها الأخيرة، إلى أنها تعاني مرضاً في الرئة، وأمراضاً أخرى نسائية، وعلة في المرارة، وقد أكد أطباء السجن ضرورة معالجتها خارج السجن. وقالت: «ليس لدي أي أمل في عدالة القضاء ببلدي.

ولفتت والدة نرجس إلى عجز الأسرة عن رؤية ابنتها طوال 4 سنوات منذ سجنها، سوى مرات معدودة.

(وكالات)