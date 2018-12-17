«إسرائيل» تعلن اكتشاف نفق رابع على الحدود مع لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت :”الخليج 365”، وكالات



أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أمس الأحد اكتشاف «نفق هجوم» جديد ل«حزب الله» على الحدود مع لبنان، هو الرابع منذ عملية «درع الشمال» التي أطلقها مطلع ديسمبر/‏كانون الأول لتدمير أنفاق يقول إن حزب الله قد يستخدمها في هجمات ضد «إسرائيل»، في وقت تحدثت مصادر لبنانية متابعة عن وجود بصيص أمل بشأن حلحلة الأزمة الحكومية المستفحلة.

ولم يحدّد الجيش «الاسرائيلي» مكان النفق على الحدود مع لبنان وقال إنه لا يشكل «تهديدا وشيكا» للإسرائيليين في محيطه. وكما حدث عندما تحدثت عن الأنفاق الثلاثة التي كُشف عنها في وقت سابق، أشار الجيش إلى أنه وضع عبوات ناسفة داخل النفق وحذر من أن أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر. وحتى الآن، أكدت قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» وجود نفقين من الأنفاق التي قالت «إسرائيل» انها اكتشفتها.

وعلمت «الخليج»أن موقفا روسيا أبلغ الى لبنان، عن رفض موسكو لتغيير قواعد الاشتباك على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، على ان يترك أمر الانفاق ومعالجتها للجيش اللبناني، لأنه ممنوع أي توتير يؤدي إلى تصعيد عسكري.

من جهة أخرى، ووفقاً لمصادر متابعة للتطورات الحكومية في لبنان، كما أشارت ل ”الخليج 365”، فإن أجواء التفاؤل إلى ارتفاع، سواء على مستوى الاتصالات التي حصلت في بيروت، أو على مستوى اللقاء الذي جرى في لندن بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وتكشف هذه المصادر عن خريطة طريق لتفكيك العقبة هذه، تبدأ بتأمين لقاء بين الرئيس المكلف والنواب الستة، وفق «إخراج» لا يحرج أو «يكسر» أحداً، لا سيما الحريري، حيث قد يكون القصر الجمهوري مكانا صالحا للاجتماع بين الطرفين برعاية الرئيس. وفي وقت يعقد نواب اللقاء التشاوري اجتماعاً اليوم (الاثنين)، أدلى النائب عبدالرحيم مراد بموقف يعكس وجود بصيص أمل ولو بسيط بكسر المراوحة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان اجتماعهم المنتظر سيمهّد لولادة الحكومة، قال مراد «ننتظر عودة الحريري من السفر، وبعد أن نلتقيه ويسمع لنا ونسمع له، لكل حادث حديث».