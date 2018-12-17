إعلان الفائزين في مسابقة «فن زايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بيبسيكو»، أسماء الفائزين في مسابقة «فن زايد»، التي انعقدت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وانطلقت مطلع العام الجاري احتفاءً بالإنجازات الملهمة التي حققها الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تكريم إرثه الراسخ ورؤيته الحكيمة التي أرست قيم الازدهار والتسامح والسلام، وذلك عبر إبداعات متميزة في الفن والموسيقى والشعر.

وفازت في فئة الفن بوادر حسن من السودان، وذلك عن عملها الفني «حياة ثانية للمحار»، في حين تم تتويج خليفة الرميثي من الإمارات عن فئة الموسيقى وذلك عن معزوفته التي حملت عنوان «والله ما تروح»، وحصد جائزة فئة الشعر نيدهي جهافيري من الهند عن قصيدتها التي حملت عنوان «حاكم قلوبنا».

وحصل الفائزون الثلاثة على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، إضافة إلى ترويج لأعمالهم الفائزة، كما تعرض أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة و«دكان» و«أنغامي» أعمال الفائزين عن فئة الفن والموسيقى والشعر.

وقال عمر فريد، رئيس شركة بيبسيكو الشرق الأوسط وإفريقيا: غرس الشيخ زايد قيماً ملهمة في الإمارات، لذلك حرصت المسابقة على إحياء ذكراه والاحتفاء ب«عام زايد» بأسلوب عماده الإبداع والابتكار عبر أعمال فنية جميلة.

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: تلتزم المؤسسة بتوجيه وإلهام الشباب في الدولة، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الرامية إلى تمكين الشباب وتحقيق قيمة اجتماعية قابلة للقياس والتأثير إيجاباً في الشباب والمجتمع على حد سواء، ومن هنا تأتي أهمية تعاوننا مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.

وخلال حفل توزيع جوائز المسابقة، تم عرض أعمال المتنافسين العشرة للجمهور بحضور نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى وممثلين عن شركة «بيبسيكو» ومؤسسة الإمارات.