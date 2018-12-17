يوسف ياسين يغني في ختام الأسبوع الافتتاحي ل«الحصن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

اختتمت منطقة قصر الحصن الوجهة الثقافية والتراثية في أبوظبي، مساء أمس الأول، أنشطة وفعاليات الأسبوع الافتتاحي بحفل للفنان الكويتي يوسف ياسين، وعروض لأصدقاء «افتح يا سمسم»: قرقور، وشمس، وأليمو، ونعمان.

وتستمر الفعاليات والأنشطة التراثية والعروض الفنية الأدائية مثل فرقة العيالة والرزفة والفرقة العسكرية في المنطقة الخارجية على مدار العام، والتي تسلط الضوء على تاريخ الإمارات، وثقافتها الغنية، وتضم الأنشطة الحرف الإماراتية اليدوية مثل التلي (تطريز)، والخوص (تجديل سعف النخل)، إلى جانب التعرف إلى كيفية صناعة شبكات صيد الأسماك وإنتاج الأسماك المملحة، وكيفية استخراج اللؤلؤ من المحار.

وقدم يوسف ياسين خلال الحفل في مسرح المجمع الثقافي، بحضور عدد كبير من الجمهور، عدداً من الأغنيات التراثية وتفاعل الجمهور مع أغنياته وأدائه المتميز، ومن بين الأغنيات التي قدمها «لحظة تأمل»، «صرخة الحياة»، و«ملك الغرام»، وغيرها من أن أغنياته ومؤلفاته.

ورحب يوسف ياسين في بداية الحفل بالحضور وعبر عن سعادته بالمشاركة، وتحدث عن تجربته الفنية وأغنياته ومؤلفاته التي تهتم بالتراث والماضي، وخيال الألوان، وقال إن مشروعي الفني يضم موسيقيين من البحرين ولبنان كلهم شغف من أجل إنتاج صوت موسيقي شاعري وفريد، مستوحى من طيف واسع من المصادر التي تحتوي عناصر من الجاز، والسول، والموسيقى العربية، والفولك الأمريكي.