ورش فنية ومجسمات تثري «حديقة الأسماك المضيئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

تنطلق اليوم أولى ورش العمل الفنية للأطفال في حديقة الأسماك المضيئة، التي بدأت الجمعة الماضي وتستمر فعالياتها في مربى الشارقة للأحياء المائية حتى 5 يناير المقبل، وتتضمن الحديقة عدداً من المجسمات المضيئة التي تجسد أشكال الكائنات الحية البحرية.

تتواصل الورش الفنية من الاثنين إلى الخميس، وتتيح لزوار المربى من الأطفال المشاركة فيها من خلال خلق أشكال فنية لكائنات حية بمواد تشكيل فنية مختلفة، ويمكن للأطفال الاحتفاظ بمجسماتهم، بينما يقوم المرشدون بشرح دورة حياة تلك الكائنات، فتدمج الفعالية بين الجانبين الفني والتعليمي.

ويقول راشد جمعة الشامسي أمين مربى الشارقة للأحياء المائية: هذه السنة الثانية على التوالي التي ننظم فيها فعاليات حديقة الأسماك المضيئة، ونظراً للإقبال الذي رصدناه في الموسم الأول للفعالية، ارتأينا أن نضاعف عدد الأيام لتستمتع العائلات وأطفالها بالفعاليات وأجواء الطقس الجميلة والإطلالة البحرية، وقمنا بتجسيد أشكال الكائنات الحية البحرية بطريقة كرتونية وبألوان مضيئة وجذابة للأطفال، ما يشكل إضافة لزيارة المربى، وتشهد الحديقة كل جمعة حضور شخصية كرتونية لمجسم بحري للعب مع الأطفال وخلق لحظات من المرح.

ويشير الشامسي إلى أن الحديقة تضم ما يقارب 18 مجسماً كبيراً ومضيئاً لكائنات بحرية، وأكثر من 35 مجسماً آخر لأشجار ونباتات بحرية وعدد مقارب لمجسمات أسماك مضيئة منتشرة في الحديقة.