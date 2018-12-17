شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن تفاصيل ميزانية 2019.. الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة المالية عن موعد إعلان ميزانية المملكة لعام 2019. ويعقد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لكشف تفاصيل الميزانية. وسيتم عقد المؤتمر في القاعة الرئيسية بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في مقر وزارة المالية.

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