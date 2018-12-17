شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يحيل بعض عناصره للتحقيق بسبب تهديدات عبر مقطع فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن بنادقها لن ولم ترفع فى وجوه الليبيين ولم توجه إلى أى مدينة أو قبيلة ليبية بل هى للدفاع عنهم وعن كرامتهم وآمنهم، مؤكدة أنها تتابع ووحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والاجرامية التي تهدد الأمن الوطني.

وقال مكتب الاعلام التابع لقيادة الجيش الليبي في بيان صحفي أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماما لتعليمات القائد العام‎.