هكذا يعيش الفقراء داخل دولة الكيان الصهيوني حيث الفقر المدقع!! (صور)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على الرغم من “الفشخرة الكدابة”، التي لا تفارق لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تقف في مصاف الدول المتقدمة، وأن العالم يقتدي بها في مجال التطور التكنولوجي، إلا أن الواقع داخل حدود الاحتلال مغاير تمامًا، فهي كيان ينخر الفقر في كل جنباته ويعاني مواطنوه من تدني مستوى المعيشة وارتفاع نسبة البطالة.

وبلغ حد الفقر في إسرائيل إلى أن ظهور بعض الأشخاص، وهم يأكلون من القمامة، وهو ما سلطت صحيفة “معاريف” العبرية الضوء عليه مؤخرًا بنشرها صورًا تظهر الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع الصهيوني، موضحة أن هناك أشخاصا يلقون ما تبقى منهم من طعام في القمامة ليتناوله آخرون في الشارع.

هكذا يقضي بعض الفقراء في دولة الكيان اوقاتهم في جمع ما يؤكل من الزبالة لسد رمقهم نسبة لانتشار الفقر في هذا البلد.

وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسة التأمين الوطنية الإسرائيلية أن أكثر من مليون و 700 ألف شخص داخل اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر منهم 780 ألف طفل.

اليكم الصورة التي تحكي الواقع المعاشي في هذه الدويلة الغير شرعية: