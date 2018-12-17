شهاب محمد - الخرطوم - الخطوط التركية تطلق تخفيضات هائلة بمناسبة اليوم الوطني القطري

الخليج 365:

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم حملتها الترويجية، احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر المصادف لـ 18 ديسمبر/ كانون الأول وحلول فصل الشتاء.

وقالت الشركة في بيان وصل “العربي الجديد” نسخة منه، إنها ستقدم عروضاً تصل إلى 60% على الأسعار الشاملة لتذاكر درجة الأعمال، والدرجة السياحية لجميع المسافرين من قطر عبر مطار صبيحة كوكجن الدولي إلى 18 وجهة مختارة هي أضنة، أنقرة، هاتاي، بودروم، أنطاليا، برشلونة، لندن – غاتويك، دوسلدورف، فيينا، أمستردام، بروكسل، برلين، روما، باريس، شتوتغارت، فرانكفورت، ميلانو وميونخ.

ويسري العرض الخاص وفقاً للبيان، على المسافرين الذين يحجزون رحلاتهم حتى 2 يناير/كانون الثاني 2019، للسفر في الفترة من الآن وحتى 31 مارس/ آذار 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان المسافرين، عبر مطار إسطنبول من الدوحة بفترة توقف تزيد، عن 20 ساعة الاستفادة من إقامة مجانية في الفندق بناءً على تذاكرهم، حيث سيحصل ركاب الدرجة السياحية على إقامة مجانية لليلة واحدة في فندق أربع نجوم، بينما سيحصل ركاب درجة الأعمال على إقامة مجانية لليلتين في فندق خمس نجوم في منطقة تقسيم.

وأعلنت الشركة عروضاً للشتاء للمسافرين من الدوحة إلى إسطنبول، بأسعار تبدأ من 1560 ريالاً قطرياً، حيث يتوفر هذا العرض للحجز من اليوم حتى 21 ديسمبر، للسفر من الآن وحتى 31 مايو/ أيار 2019.

وقالت الشركة، إنها تعمل على تعزيز حضورها في منطقة الخليج العربي، وإضافة المزيد من الرحلات الجوية من الدوحة وإليها، لمساعدة المسافرين على إيجاد رحلات جوية ملائمة أكثر ومنحهم مزيداً من الخيارات.

وتسيّر الشركة رحلاتها حالياً إلى 49 وجهة محلية و255 وجهة دولية، بعدد إجمالي 304 وجهات في 122 بلداً حول العالم، كما يضم أسطولها 325 طائرةً، تستهدف رفعهم إلى 500 طائرة بحلول عام 2023.

العربي الجديد