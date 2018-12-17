بيان من القوات المسلحة الليبية إلى الشعب

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وقال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني".
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وتابع المسماري أن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماما لتعليمات السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية".
وأشار بيان المسماري إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية "أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق وبالفعل تم القبض على كل من ظهر فيها".
وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أن القوات المسلحة "تؤكد أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيا وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان".
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