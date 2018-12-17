بعد لقائه بالبشير... الأسد يجتمع مع مسؤول كبير ويتحدث عن "العقبات"

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وأكد الأسد أهمية الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسوريا وخصوصا إيران وروسيا لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار السياسي وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
من جانبه، وضع جابري أنصاري الرئيس السوري في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول سوريا المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف وخاصة بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة.
وأكد حرص طهران على مواصلة التشاور والتنسيق مع دمشق التي أبدت قدرا كبيرا من المرونة بغية تحقيق إمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق.
وكان الأسد، قد استقبل، يوم الأحد، نظيره السوداني، عمر البشير، الذي زار دمشق في زيارة، حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".
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