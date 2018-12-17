البشير يلتقي الأسد في زيارة مفاجئة إلى دمشق

الخرطوم/ حسام بدوي، عادل عبدالرحيم/ الخليج 365
عاد الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، إلى الخرطوم، في ختام زيارة مفاجئة إلى دمشق لم تكن معلنة مسبقا؛ حيث عقد خلالها مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وهذه هي أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، تابعها مراسل الخليج 365، إن "البشير عقد جلسة مباحثات مع الأسد".
وأضاف: "أكد الرئيسان خلال المباحثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر سياسية سودانية، للأناضول، أن البشير أجرى زيارة خاطفة لسوريا في طريق عودته للخرطوم من جولة خارجية "سرية"، دون تقديم تفاصيل أخرى.
يأتي ذلك بينما نقلت وكالة أنباء النظام السوري إن رئيس النظام بشار الأسد استقبل، ظهر اليوم، الرئيس البشير، وبثت صورا من الاستقبال.
وقالت الوكالة إن الرئيسان توجها بعدها إلى قصر الشعب في دمشق؛ حيث "عقدا جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".
وأضافت أن البشير والأسد "أكدا أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم ايجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي"، وفق الوكالة.
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