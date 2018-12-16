توقيع 13 اتفاقية لتنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية في 7 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع برنامج “سكني”، 13 اتفاقية جديدة مع شركات التطوير العقاري؛ لتنفيذ وبناء 6,089 وحدة سكنية متنوعة؛ ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر “سكني” الذي عقد أمس، وأُعلن خلاله اختتام المرحلة الثانية للعام الجاري 2018 بتوفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 7 مناطق لإنشاء مشروعات سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية؛ حيث شملت التوقيع مع شركة “دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري”؛ لتنفيذ 116 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع سرايا الغروب بمدينة الخبر.

وتم التوقيع مع شركة “أسيكو السعودية المحدودة” لبناء مشروعي “الأصداف” بمدينة الخبر الذي يوفر 115 وحدة سكنية من نوع فيلا، ومشروع “تكاتف” بمكة المكرمة، الذي يوفر 250 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، وشركة “درة المدائن للتطوير”؛ لتنفيذ مشروع “الفلاح” في تبوك الذي يضم 504 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس.

كما تم التوقيع مع شركة “سمو الاستثمارية”؛ لتطوير مخطط إشبيلية في محافظة عنيزة الذي يوفر 52 وحدة سكنية من نوع فيلا، إضافة إلى اتفاقية مع شركة “عنان العقار”؛ لتنفيذ 154 وحدة من نوع فيلا في مشروع “ضاحية طرفة” في بريدة.

ووقّع برنامج “سكني” مع شركة “لدن للاستثمار” لتطوير مشروع “مجمع التخصصي السكني” في الرياض الذي يضم 656 وحدة سكنية ما بين فيلا وشقة سكنية، وشركة “طراز العربية” لتنفيذ 239 وحدة سكنية من نوع شقق وفلل تاون هاوس في مشروع “إسكان الأحساء”

كما وقع مع شركة “حمد وأحمد المزيني”؛ لتطوير 990 شقة سكنية في مشروع إسكان شمال المطار في محافظة جدة، بالإضافة إلى الاتفاق مع شركة “الحاكمية” لتنفيذ 740 وحدة سكنية من نوع فيلا في مدينة الدمام.

وشملت الاتفاقيات التوقيع مع شركة “مباني الصفوة” لتنفيذ ثلاثة مشروعات، اثنان منها في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير وهي: مشروع “خميس قاردن” الذي يوفر 1316 شقة سكنية، ومشروع “خميس قاردن 2” الذي يوفر 630 شقة، كذلك مشروع “ريحانة الصفوة” بمدينة نجران الذي يوفر 327 وحدة سكنية من نوع فلل وتاون هاوس وشقق.

وأعلن “سكني” أمس، تحقيق مستهدف العام الثاني 2018، بعد وصول الخيارات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 300 ألف خيار، شملت: الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.

ووصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج “سكني” خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار، بما يتماشى مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.