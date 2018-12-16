“الامير” القانون الرياضي تخصص وإمكانيات

الخليج - حسن القبيسي علق المستشار القانوني “احمد الأمير” على بيان لجنة الانضباظ على خلفية احتجاج نادي النصر بأن الحقيقة ظهرت واثُبتت صحة قراءاتنا القانونية و تفنيدنا للوائح المنظمة لكرة القدم على المستوى المحلي و القاري و الدولي في قضية ⁧#علي_النمر⁩ و ⁧#احتجاج_النصر⁩ ‏واضاف ارجع اكرر و اقول القانون الرياضي تخصص و امكانياتً

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