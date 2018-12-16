شكرا لقرائتكم خبر عن أحد ملاك المدارس الأهلية: 700 ألف طالب تضرروا بقرار الإغلاق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتقد عائض آل مزهر أحد ملاك المدارس الأهلية، اليوم الأحد، قرار وزارة التعليم بإغلاق عدد من المدارس الأهلية.
وأوضح آل مزهر، في اتصال هاتفي مع برنامج “معالي المواطن” أن قرار الوزارة بإغلاق بعض المدارس الأهلية قرار متسرع وخاطئ – على حد قوله -.
وأضاف: أن الوزارة لم تعطِ المستثمرين الفرصة لتعديل أوضاعهم، فهناك نحو 700 ألف طالب الآن معلقة أمورهم.
وأشار آل مزهر إلى أن هذا العدد يسبب إشكالية لدى الوزارة والمدارس الحكومية على حد سواء.
شكرا لقرائتكم خبر عن أحد ملاك المدارس الأهلية: 700 ألف طالب تضرروا بقرار الإغلاق (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .