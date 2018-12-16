شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تحذر المدارس الأهلية من ارتكاب هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، على أحقية المواطنين بتقديم شكوى لوزارة التعليم في حال منع المدارس الأهلية السماح للطلاب بأداء الامتحانات، لعدم سداد الرسوم.

وأوضحت الجمعية في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه ”لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول الاختبارات، لعدم سداد الرسوم الدراسية”.

وأشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أنه في حال مخالفة ذلك تقدم بالشكوى عبر الرقم:١٩٩٩٦ – وزارة التعليم ”.