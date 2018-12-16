سيناتور أيرلندي: ندعم المقاومة الإيرانية في نضالها

قال جري هوركان السيناتور في البرلمان الأيرلندي، السبت، ندعم المقاومة الإيرانية في نضالها لحرية إيران.

وأشار هوركان في كلمته، أمام مؤتمر الجاليات الإيرانية المنعقد بباريس، إلى أن المقاومة الإيرانية تقف خلف المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في إيران ضد نظام الملالي.



وكانت رحيلة صادق بور ممثلة المقاومة الإيرانية في فيرجينيا قالت إن المعارضة قادرة على إسقاط نظام طهران، وأكدت أن المقاومة الإيرانية "قادرة على أن تكون البديل الديمقراطي لنظام ولاية الفقيه، وقادرة أيضاً على إعادة الأمل لكافة الإيرانيين في داخل البلاد".



وبدأت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يشارك فيه الإيرانيون المقيمون في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.



يركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبرها نظام ولاية الفقيه الإيراني، خلال عام 2018، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام طهران.

