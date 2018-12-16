أردوغان يتعهد "بدفن" مقاتلين أكراد في شمال سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد (16 ديسمبر كانون الأول) "بدفن" المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة "في الخنادق التي حفروها".

وتسيطر ميليشيا وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، على حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا. وتقول أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني وتشكل تهديدا مباشرا لتركيا.

وجاءت تصريحات أردوغان الأخيرة بعد أربعة أيام من إعلانه عن عملية وشيكة ضد الميليشيات الكردية في سوريا المجاورة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت المعارضة السورية المدعومة من تركيا إن ما يصل إلى 15 ألف مقاتل سوري مستعدون للانضمام إلى هجوم عسكري تركي ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، لكن لم يتم تحديد موعد للعملية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس (13 ديسمبر كانون الأول) إنها سترد بقوة على أي هجوم تركي لكنها تعول على الجهود الدبلوماسية لردع أي هجوم.