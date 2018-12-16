تحذيرات أممية تجبر مليشيا الحوثي للانصياع لاتفاقات السلام (تقرير خاص)

الخليج 365 – خاص

منذ انقلابها على السلطات الشرعية في اليمن سبتمبر 2014 تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تعنتها وإصرارها على مواصلة الحرب ونشرها في كل مناطق البلاد رافضة لكل مساعي ومحاولات السلام الأممية الحثيثة .

وبعد أربع سنوات من حربها على الشعب اليمني وتسببها في كوارث جمة وتصاعد التحذيرات الأممية للحوثيين من التسبب في كارثة إنسانية يصعب احتوائها في اليمن في ظل تعنت المليشيا وإصرارها على مواصلة الحرب .

وهنا في هذا التقرير يرصد "الخليج 365" أبرز التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أو مبعوثها إلى اليمن .

في يونيو 2017 حذر مجلس الأمن، الانقلابيين الحوثيين، من أية محاولة لمد الحرب إلى ميناء الحديدة، الذى يمثل نقطة حيوية على البحر الأحمر، لتسليم المساعدات، والذى يستقبل نحو 80% من واردات اليمن الغذائية.

وحث المجلس، على التوصل إلى اتفاق، بوساطة الأمم المتحدة، بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجى، واستئناف دفع رواتب الموظفين الحكوميين، مع اقتراب الدولة من المجاعة.

وقال مجلس الأمن، فى بيان: “يؤكد مجلس الأمن على أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية، بما فى ذلك الحديدة، كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية، وغيرها من المساعدات الضرورية”.

واتهم التحالف العربى بقيادة المملكة، الحوثيين، باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر، ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة هناك.

وفي مارس 2018 دعا مجلس الأمن إلى الامتثال للقانون الدولي في اليمن واتخاذ الإجراءات لتحييد المدنيين عن الأعمال القتالية، فضلاً عن وقف الحوثيين تجنيد الأطفال وعدم استهداف المدارس والمراكز الطبية. كما دعا المجلس في بيان رئاسي صدر أمس إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن من دون معوقات، والفتح الكامل لكل الموانئ بما فيها الحديدة والصليف، وتحسين إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء للأغراض الإنسانية.

ودان المجلس في البيان الذي أعدته بريطانيا قصف الحوثيين السعودية بالصواريخ البالستية، مشدداً على ضرورة تقيد كل الدول بحظر الأسلحة المفروض على اليمن.

كما أشار إلى أن المجلس «ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب»، مشدداً على ضرورة «استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في باب المندب وما حوله وفقاً للقانون الدولي».

ودان مجلس الأمن «استخدام الألغام البحرية من جانب جهات فاعلة من غير الدول، بما فيها قوات الحوثيين». ورحب بخطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن للسنة الحالية، داعياً الدول إلى تسديد تعهداتها المالية «فوراً وتقديم دعم إضافي من الجهات المانحة قبل مؤتمر جنيف المقبل».

ورحب بتعهد دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية بالمساهمة ببليون دولار «استجابة لنداء الأمم المتحدة، والتزام البلدين جمع مبلغ إضافي بنصف بليون دولار من جهات مانحة أخرى في المنطقة». ونوّه بـ «خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وما تم أخيراً من إيصال أربع رافعات إلى ميناء الحديدة، والخطط الرامية إلى تركيب أربع رافعات إضافية في موانئ المخا وعدن والمكلا، وإيداع بليوني دولار في المصرف المركزي اليمني». وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن «يلاحظ اعتزام التحالف إنشاء جسر جوي إلى مأرب لتيسير إيصال المساعدات وتوزيعها».

وشدد المجلس على ضرورة تقيد كل الدول بحظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرارات دولية، ودعمه آلية التحقق التي تواكب عمليات تفتيش للسفن التجارية، داعياً «كل الدول في حال قيامها بتفتيش سفن إلى القيام بذلك من دون إهدار للوقت».

وأكد المجلس في البيان الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي القائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. كما رحب بتعيين مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هو البريطاني مارتن غريفيث، مؤكداً دعمه في مهمته.

وفي مطلع سبتمبر الماضي أعرب مجلس الأمن عن أسفه من امتناع الحوثيين حضور المشاورات في جنيف وعرقلتهم مساعي وجهود السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث وحذر الحوثيين من الاستمرار في افشال أي جولة مشاورات جديدة مؤكد انها الفرصة الأخيرة .

ومطلع ديسمبر الجاري حذر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، من أن اليمن "على حافة كارثة"، بينما تدفع المنظمة الدولية باتجاه إجراء محادثات سلام.

وجاءت تعليقات المسؤول الأممي بعد تجدد الاشتباكات العنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في مدينة الحديدة، التي تعتبر معبرا حيويا لنقل مواد الإغاثة الدولية.

وأدلى لوكوك بهذه التصريحات بعد زيارة قام بها لليمن.

وقال إن الأوضاع تدهورت منذ زيارته الأخيرة في شهر أكتوبر/تشرين أول عام 2017.

يذكر أن الضغوط الدولية دفعت بالحوثيين إلى الانصياع لمشاورات السلام في السويد، لكن اشتباكات متفرقة وقعت منذ الإعلان عن هدنة هشة في 13 نوفمبر/تشرين ثاني.

ومن أبرز التهديدات التي أجبرت الحوثيين على الموافقة على بنود الاتفاق في مشاورات السويد تهديد مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، بأنه في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة فسيذهب إلى مجلس الأمن ويُفصح عن الطرف المعرقل، ونتيجة ذلك رضخت مليشيا الحوثي الانقلابية ووافقت على الانسحاب من مدينة وميناء الحديدة وأبدت الالتزام بكافة بنود الاتفاق.

وبحثت المشاورات، التي قادها غريفيث ستة ملفات: إطلاق سراح الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وقد حقق الضغط العسكري لقوات التحالف وقوات الجيش اليمني على الحوثيين في الحديدة، انتصاراً سياسياً بانتهاء محادثات السويد أمس باتفاق نص على انسحاب ميليشيا الحوثي من المدينة وموانئها وفتح ممرات إنسانية إلى تعز، وتبادل أسرى.

وفيما كشفت الأمم المتحدة عن جولة أخرى من المفاوضات أواخر يناير المقبل معتبرة أن الاتفاق يعني الكثير لليمنيين والعالم بأسره، من المنتظر تقديم نتائج المحادثات لمجلس الأمن الدولي اليوم.

وأعلن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، التوصل إلى اتفاقات عدة خلال مشاورات السويد بشأن اليمن.

وقال غوتيريس إنّ الطرفين توصّلا إلى اتفاق بشأن الحديدة ومينائها، يقضي بإخراج الميليشيا من الميناء، ووقف إطلاق النار. وأضاف: «كما توصلنا إلى تفاهم مشترك فيما يخص تعز، وهذا سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وإدخال مساعدات»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستلعب دوراً في هذا الشأن.

وأردف غوتيريس: «هناك وقف لإطلاق النار أعلن عنه في محافظة الحديدة بأكملها في الاتفاق، وسيكون هناك انسحاب للميليشا من المدينة والميناء»، مؤكّداً أنّ المنظّمة الدولية ستتولى دور مراقبة رئيسي للغاية في الميناء.

ووفق تصريحات المسؤول الأممي، فستكون هناك مرحلتان للانسحاب من قبل الطرفين وبجدول زمني محدد، موضحاً أنّهم ركزوا على ملف الحديدة لأهمية هذه المحافظة استراتيجياً من جميع الجوانب.

وقال إنّ الحديدة هي محور المشكلات، والاتفاق حولها يثبت أننا ما زلنا على استعداد لملء الكوب بالماء، حتى يكون هناك سلام شامل وحل سياسي في اليمن، مبيناً أنهم لم يصلوا بعد إلى ملء الكوب، إلا أنّهم مصرون على مواصلة جهودهم نحو ذلك، والجميع يعرف أن نقطة البداية هي الحديدة.

وأردف: «لا أستطيع أن أعرف ما سيقرره مجلس الأمن، وأتمنى أن يكون هناك قرار قوي وفقاً للاتفاق الذي توصلنا إليه لعمل آلية مناسبة». وأكد غوتيريس أنّ الطرفين اتفقا على فتح الممرات في محافظة تعز وتخفيف حدة التوتر فيها، لإيصال المساعدات إليها.

مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق على وضع إطار عام لتنفيذ كل ما تم التوصل إليه خلال هذه المشاورات. وقال: «هناك إشارات واضحة أن الاتفاقية سوف تنفذ على أرض الواقع ونحن نتحدث عن أمور ملموسة، وهناك مرفق للاتفاقية سيطرح على مجلس الأمن».

ومنذ انطلاق العمليات في محافظة الحديدة، دأب التحالف العربي والحكومة اليمنية على التأكيد على أهمية انسحاب ميليشيا الحوثي من المدينة، ومن الميناء الذي حوله الحوثيون المرتبطون بإيران إلى منصة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر واستلام الأسلحة الإيرانية.

وإصرار التحالف على تحرير الميناء وهو شريان الحياة بالنسبة للملايين، يأتي أيضا في إطار حرصه على إيصال المساعدات إلى اليمنيين بعد أن كانت الميليشيا تعمد إلى نهبها والتحكم بها، الأمر الذي تسبب في أزمة إنسانية حادة.