أسباب النسيان وصعوبة التركيز

الكثيرون يشعرون بالقلق حينما ينسون أسماء الأشخاص أو الأرقام أو أين وضعوا أشياءهم والعديد من المهام اليومية المختلفة، ومنها على سبيل المثال أين وضعت مفاتيح سيارتك أو مفاتيح منزلك أو هاتفك المحمول.. إلخ، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض "ألزهايمر"، وفيما يلي تعرف على أسباب صعوبة التركيز وكثرة النسيان للكبار والطلاب والأطفال، ومشروبات طبيعية تعزز الذاكرة.

أسباب عدم التركيز للكبار وضعف الذاكرة

قد يرجع سبب النسيان وعدم التركيز لدى الكبار إلى أمراض الشيخوخة المختلفة مثل ألزهايمر.

.القلق والتوتر والإجهاد البدني

.الاضطرابات العاطفية

.اضطرابات النوم

.ازدحام المواقف والأشخاص والأرقام وما إلى ذلك في الذاكرة نتيجة كثرة المهام والمسؤوليات، ما يجبر بشكل تلقائي جزءا من الذاكرة على نسيان بعض الأشياء وعدم التركيز بها.

.تناول بعض الأدوية التي تتسبب في هذا الأمر.

.الإصابة ببعض الأمراض الدماغية التي تحتاج للعلاج

.القصور في الغدة الدرقية وفقر الدم

.النقص في نسبة فيتامين B12، ونقص مستوى السكر في الدم

أسباب عدم التركيز في الدراسة

.عدم أخذ القسط الكافي من النوم

.عدم اتباع نظام غذائي صحي، واعتماد الطالب على الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الأضرار أهمها السمنة التي لها دور أيضا في تقليل وصول نسبة الدم إلى الدماغ.

.إصابة الطالب ببعض المشكلات الصحية، مثل الارتفاع في درجة حرارة الجسم، والإرهاق الشديد الذي يقلل من قدرته على التركيز، وبالتالي كثرة النسيان والذي لا يقتصر على المواد الدراسية فقط، وإنما في الحياة بشكل عام.

.إصابة الطالب بالأنيميا و"فقر الدم" نتيجة عدم اهتمامه بالتغذية الصحية.

.الاكتئاب الناجم عن عدم القدرة على تحقيق الدرجات المطلوبة، والخوف من الرسوب.

أسباب عدم التركيز عند الأطفال

يعاني العديد من الأطفال الصغار من صعوبة في التركيز في الفصل الدراسي لمجرد أنهم في بيئة جديدة، ويمكن أن يحدث هذا أيضا للأطفال الأكبر سنًا بعد التوقف عن الدراسة مع العطلة الصيفية.

.عدم أخذ الطفل القسط الكافي من النوم فيما يتراوح بين 8-10 ساعات من النوم كل ليلة يؤدي إلى عدم وجود الطاقة اللازمة لدى الطفل للتركيز في الفصل.

.تخطي وجبة الإفطار سبب كبير آخر لعدم التركيز، فإذا كان الطفل جائعًا فإنه يكون أكثر عُرضة للانشغال عن التعلم.

.إذا كان طفلك يعاني من مشاكل حادة في الفصل الدراسي، مثل الاضطرابات المستمرة، أو الإنحرافات، أو سوء الدرجات، وكنت قد استبعدت العناصر الأخرى في هذه القائمة، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في صعوبات التعلم الممكنة.

مشروبات ونصائح لزيادة التركيز

.الماء يعتبر من أهم المشروبات التي لا غنى عنها خلال اليوم، والتي تفيد في تقوية الذاكرة والتخلص من مشكلة النسيان، حيث يجب تناول كوبين من الماء قبل القيام بأي عمل يحتاج إلى نشاط ذهني مثل الإستذكار، وهذا له القدرة على التحسين من أداء المخ، والتحسين من الذاكرة لدى الكبار والأطفال على حد سواء.

.المريمية من أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكن تناولها مغلية لتقوية الذاكرة، والتخلص من مشكلة النسيان، فقد سُمِّيَت المريمية قديمًا باسم مشروب التفكير.

.مشروب الشاي الأخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية، والتي تعمل على التعزيز من القدرة على التركيز والذاكرة، وتساعد على التعزيز من نشاط النواقل العصبية.

.تناول مشروب اليانسون مفيد في التعزيز من الهدوء النفسي، وبالتالي له القدرة على تحفيز تدفق الأكسجين إلى المخ، وبالتالي الرفع من مستوى أداء المخ، والتحسين من التركيز والذاكرة.