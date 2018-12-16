لقبوها بـ "القبيحة" فتربعت علي عرش ملكة جمال فرنسا 2019

انتخبت التاهيتية "فايمالاما شافيس"، ملكة جمال فرنسا لعام 2019، غير أن مسار حياة هذه الشابة مختلف تماما عن المشاركات الأخريات، فهي كانت تسمى "الوحش" بسبب وزنها الزائد.

وتوجّت شافيس على عرش الجمال في فرنسا، خلال حفل أقيم في قاعة زينيت في ليل (الشمال)، وضمت لجنة التحكيم نساء فقط، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

كانت "فايمالاما شافيس" تزن نحو 80 كيلوجرامًا في عام 2012 عندما كان عمرها 18 عاما، لكن هذه الشابة البالغة 24 عامًا حاليًا، خسرت 20 كيلوجرامًا من وزنها.

وقالت التاهيتية الشابة، في مقابلة سبقت تتويجها: "ثمة ألقاب أثّرت بي كثيرًا مثل (الوحش) أو كلمات من قبيل (أنت بدينة، أنت قبيحة) أو (في الحياة هناك الظافرون والخاسرون ولا أريد خاسرين في عائلتي)".

وأردفت: "هذا الأمر صعب عندما يكون الشخص بصدد بناء هويته الخاصة، لكني اليوم ممتنة لأني خضت هذه التجربة وبتت قادرة على التحمل أكثر وأصبحت قوية".

ويثير وضعها إهتمامًا خصوصًا أن 70% من البالغين في بولينيزيا الفرنسية يعانون من الوزن الزائد، فضلًا عن طفل من كل 3 أطفال في سن الـ 8، نتيجة العادات الغذائية السيئة، فضلًا عن استعداد جيني.

ويؤدي الوزن الزائد إلى إرتفاع في داء السكري والأمراض القلبية الوعائية، ومن المعروف أن النساء البولينيزيات أكثر عرضة للإصابة بالبدانة (55%) من الرجال (38%).

"فايمالاما شافيس"، صاحبة العينين الرماديتين اللتين تميلان إلى الأخضر، بحسب الضوء، أُنتخبت ملكة لجمال تاهيتي في يونيو/حزيران الماضي، وكانت نتائج استطلاعات رأي مختلفة أظهرت أنها الأوفر حظًا للفوز بلقب ملكة جمال فرنسا.

وكشفت الشابة مبتسمة: "أعشق الحلويات والفاكهة على التورتات والحلويات والشوكولا خصوصًا".

أحب نفسي أكثر

وتمارس شافيس الرياضة يوميًا، ولا سيما تقوية العضلات والركض، فضلًا عن ممارستها لرياضة ركوب الأمواج للإسترخاء، وتتحدث أيضًا عن جلسات تدليك بهدف التخلص من الدهون.

وصرحت: "يتطلب الأمر الكثير من الجهد النفسي والجسدي، إلا أني أحب نفسي أكثر من الماضي وهذا أمر يحفزني".

والشابة تحمل شهادة ماجستير في الإدارة، وتأمل في تعليم تقنيات التسويق أو أن تعمل في المجال الاجتماعي.

وتريد قبل كل شيء أن تحصل على الاستقلالية والسفر، وأوضحت: "عندما أفكر بوضعي بعد 10 سنوات لا أتصور نفسي متزوجة أو مع أطفال بالضرورة، هذه ليست أولوياتي في عالم تندثر موارده".

ولطالما حلمت بالسفر، وهي ترعرعت في عائلة من 5 أولاد.

ومنذ توجت ملكة لجمال تاهيتي، أجرت رحلات إلى اليابان وكاليدونيا الجديدة والولايات المتحدة وفرنسا وجزر موريشيوس.

في بولينيزيا، تتمتع ملكة جمال تاهيتي بموقع خاص، وفي السنوات الأخيرة أختيرت الكثير من حاملات هذا اللقب وصيفات لملكة جمال فرنسا من دون أن تتوج أي منهن على عرش الجمال الفرنسي.

وآخر تاهيتية توجت ملكة لجمال فرنسا كانت "ماريفا جالانتر" في العام 1999.