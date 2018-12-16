الأمم المتحدة تتوقع بدء اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن الثلاثاء

قال مصدر مسئول بالأمم المتحدة إن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.

وأوضح المصدر- في تصريح أوردته شبكة “يورو نيوز” الإخبارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد – أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتحاربة في اليمن يستغرق ما بين 48 و72 ساحة من أجل أن يصل إلى جميع المناطق في ساحة المعركة، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 ديسمبر الجاري على الرغم من أن الاتفاق ينص على الوقف الفوري للعمليات.

وذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمن والأمم المتحدة اليوم أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة.

ووافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وميليشيا الحوثي يوم الخميس الماضي على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات منها وذلك بعد أسبوع من محادثات السلام التي تمت برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وتحاول الأمم المتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد، كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل خطر المجاعة.

وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقا ووضع إطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية.

وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على إشراف “لجنة تنسيق إعادة الانتشار”، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب، وسترأس الأمم المتحدة اللجنة.

وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد طرفا الصراع جولة أخرى من المحادثات في يناير المقبل؛ للموافقة على إطار عمل سياسي للمفاوضات لإنهاء الحرب.

أ ش أ

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