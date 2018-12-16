"بريزنتلي" تطبيق جديد يحول المحاضرات الحية إلى ملفات "باوربوينت"

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- محمد علاء الدين:

أطلقت شركة لووپ ديڤ الناشئة المتخصصة في تطوير التطبيقات الذكية، تطبيق بريزنتلي رسميًا على منصة جوجل بلاي.

وقال بيان من الشركة إن التطبيق يحول المحاضرات الحية إلى تنسيق ملف باوربوينت كامل بالملتيميديا لاستعراضه في وقت لاحق.

ويتيح التطبيق تسجيل صور من واقع المحاضرة لشاشة أو سبورة المحاضر مع الصوت في وقت واحد كما يسمح بتسجيل مقاطع الفيديو، ومن ثم يرتبهم في شرائح جاهزة ليتم تصديرها إلى ملفات مايكروسوفت بوربوينت (PPTX) لعرضها لاحقاً على أي برنامج يقبل عرض تلك الملفات مع الملاحظات المكتوبة والتي تظهر في الجزء الأسفل من تنسيق الملف.

وقال باهر أبوالفتوح، رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة، في البيان إن إطلاق نسخة التطبيق على منصة جوجل بلاي يمثل خطوة للبرنامج مهمة في قطاع برمجيات تدوين الملاحظات حيث سيتيح استخدام البرنامج لأكثر من 2.5 مليار مستخدم حول العالم.

وقال البيان إن البرنامج صمم لهؤلاء الذين يعانون من عدم القدرة على تدوين الملاحظات بشكل جيد مما يضعف عملية التحصيل لديهم.

ويتيح التطبيق فرصة الاستماع بشكل فعال وتحليل وفهم المحاضرات وتدوين الملاحظات من داخل التطبيق في نفس الوقت الذي يقوم التطبيق بالعمل الشاق من تسجيل وترتيب وإنشاء الملف النهائي.

وبمجرد إنشاء الملف يمكن استعراضه لاحقا وزيارة الشرائح التي تم تفويتها أو كانت صعبة الفهم خلال المحاضرة. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1