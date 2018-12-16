دعوى قضائية ضد "أبل" بسبب الكذب على عملائها بشأن "آيفون" الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل شركة أبل

كتب - عاصم الأنصاري:

رفع شخصان دعوى قضائية ضد شركة أبل الأمريكية، واتهاماها بالكذب على عملائها بشأن هواتف "آيفون" الجديدة.

ووفق ما ذكر موقع "سي نت" التقني، أدعى كريستيان سبونتشادو وكورتني ديفيس، أن "أبل" كذبت على عملائها، فيما يتعلق بوحدات البيكسل الخاصة بالشاشات اللمسية من نوع "أوليد" لهواتف "آيفون إكس" و"إكس إس" و"إكس إس ماكس".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا حكمها بشأن كذب "أبل" حول هواتف "آيفون" الجديدة، بعدما قال أصحاب الدعوى، إنهم اكتشفوا أن عدد البيكسلات في شاشات هواتف "آيفون" أقل مما أعلنت عنه "أبل".

كما ادعى أصحاب الدعوى القضائية ضد "أبل"، أن الشركة استخدمت صور تسويقية مضللة في ترويجها لهواتف "آيفون" الجديدة، حتى لا تظهر النتوء الخاص بالشاشة اللمسية في الصور التسويقية.

جدير بالذكر أن هذه هي أول قضية تواجهها شركة أبل بسبب هواتفها الجديدة "آيفون إكس" و"إكس إس" و"إكس إس ماكس".​