شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على مخبأ أسلحة فى مدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، العثور على مخبأ للأسلحة في مدينة الموصل.
وقال بيان للمديرية أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي ( واع ) إن "عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنت من الوصول إلى مخبأ العتاد يحتوي على مخلفات عناصر داعش الإرهابية في سلسلة جبال ساسان بناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في الموصل".
وفي السياق ذاته أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي بمقتل اثنين من عناصر "داعش" وتدمير آلية ودراجة نارية في صلاح الدين.
وذكر المركز أن "قوات الجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين في عمليات التفتيش ومطاردة فلول داعش في منطقة الزركة بإسناد من القوات الجوية العراقية تمكنوا من قتل إثنين من عناصر داعش الإرهابية"، كما أسفر عن تدمير آلية ودراجة نارية قرب جسر الزركة في صلاح الدين.
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