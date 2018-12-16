توقف شركات المواد الغذائية عن طرح منتجاتها وزيادة في دقيق سيقا

شهاب محمد - الخرطوم - القمح

الخليج 365 :

كشف بعض تجار السلع الاستهلاكية بالخرطوم لـ(السوداني) أمس عن توقف شركات المنتجات الغذائية عن طرح منتجاتها البيع للأسواق إلى حين الإعلان عن تسعيرة جديدة ومن ضمن الشركات مروج وكوفتي والوادي.

وقالوا لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة في دقيق سيقا إلى (450) جنيهاً للباكت زنة (10) كيلو بدلاً عن (356) جنيهاً أما سعر الكيلو (45-50) جنيهاً، فيما تراجع السكر المستورد عبوة (50) كيلو إلى (1,450) للكاش أما الشيك (1,650) جنيهاً بدلاً عن (1,800) جنيه.