شهاب محمد - الخرطوم - الاغتصاب الخليج 365: حجز قاضي محكمة الأسرة والطفل بحري أبو بكر الحاج بشار ملف المتهم باغتصاب ﻭﻗﺘﻞ الطفلة مي ذات (3) سنوات بمنطقة (البسابير) بولاية نهر النيل للنطق بالحكم.

وحجزت المحكمة الملف بعد أن استمعت إلى آخر شاهدي قضية الدفاع، ودفع محامي الدفاع عن المحكمة بطلب لإغلاق قضيته، فيما رد الاتهام ممثل وكيل نيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبد الله بأنه ليس لديهم اعتراض.

وحدد القاضي جلسات لإيداع المرافعات الختامية ومن ثم حدد جلسة في نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم.

وبحسب الاتهام فإن الشرطة عثرت على الطفلة مي مقتولة داخل بئر بمنطقة البسابير، وكشف تقرير الطبيب الشرعي عن اغتصابها قبل قتلها حيث نجحت الشرطة في إلقاء ﺍﻟﻘﺒﺾ على ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، وﺴﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟجريمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تحجز ملف مغتصب طفلة البسابير….. على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .