شهاب محمد - الخرطوم - النائبة المسلمة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر لـ” السعودية ”: موعدنا يناير لإنهاء حربكم ومحاسبتكم

الخليج 365:

توعدت الفائزة بعضوية مجلس النواب الأمريكي ذات الأصول الصومالية إلهان عمر المملكة العربية السعودية بالمحاسبة على الجرائم البشعة التي ارتكبتها في اليمن، مقدمة الشكر للسناتور كريس مورفي الذي تقدم بمشروع القانون الذي أيد إيقاف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن.

وقالت “عمر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقدمة الشكر لـ”مورفي”:” شكرًا لك شكرًا لك! وفي كانون الثاني/يناير ، يمكننا التصويت للمساعدة في إنهاء هذه الحرب البشعة بشكل دائم ومحاسبه المملكة العربية السعودية”.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.

ولا يعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب المقبل -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- سيصوت على هذا القرار، كما أنه يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر قد قدم في وقت سابق الخميس مشروع القرار لمجلس الشيوخ.

وذكر “كوركر” أن مشروع القانون -الذي ساهم فيه ثمانية جمهوريين آخرين- يشدد على محاسبة المتورطين في جريمة تصفية خاشقجي.

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