وزير النقل السوري: نبحث مع روسيا توسيع مرفأ طرطوس وإقامة مطارات جديدة

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ونقلت "سانا" عن الوزير حمود أثناء كلمته أمام مجلس الشعب السوري في جلسته المخصصة لبحث أداء وزارة النقل وما حققته من خططها، أن الوزارة تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس لتحمل الحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.
© Sputnik . Morad Saeed
وردا على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير النقل أن عدد طائرات أسطول النقل الجوي يبلغ خمس طائرات وسيصل قريبا إلى سبع طائرات ذات سعة مقعدية كبيرة لتشغيل الخطوط إلى المحطات المسموح لمؤسسة الطيران السورية بالوصول إليها كما يتم العمل على فتح خطوط جديدة.
وفي مجال النقل البحري أكد الوزير حمود أنه "تم افتتاح الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتأهيل البحري التي حظيت باعتراف المنظمات الدولية بعد أن أصبحت سوريا على اللائحة البيضاء للنقل البحري من المنظمة البحرية الدولية حيث وصلت وثيقة تثبت ذلك نتيجة التواصل المستمر مع المنظمة عبر وزارة الخارجية والمغتربين".
وأوضح حمود أن الورشات تدخل فورا إلى المناطق المحررة لصيانة الطرق مع التركيز على وضع الشاخصات الطرقية ولكن الأولوية للاوتسترادات والمناطق ذات التضاريس الصعبة.
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