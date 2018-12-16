تركيا تبعث برسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة من الأراضي القطرية

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة أقيمت على هامش "منتدى الدوحة" الـ 18 في قطر، والذي افتتحت أعماله أمس وتنتهي اليوم، ردا على سؤال حول مستجدات الأوضاع في سوريا والعملية المرتقبة ضد "ي ب ك/ بي كا كا".

ووفقا لوكالة "الأناضول"، أكد تشاووش أوغلو أن تنظيم "داعش" الإرهابي يعد من أهم المشاكل في سوريا والعراق، وأنه لا دولة حيدت إرهابيي "داعش" أكثر من تركيا.

وأوضح أوغلو أن تركيا حيدت في سوريا أكثر من ثلاثة آلاف إرهابي من "داعش"، وأكثر من ألف في العراق.

وتابع أوغلو "قد يبدو الأمر أن تنظيم (ي ب ك/بي كا كا) يحارب داعش، ولكنه يفعل هذا لأنه يكره أيديولوجياته أو يريد السيطرة على مناطق أكثر في سوريا والعراق. الجميع يغض الطرف اليوم عن ممارسات (ي ب ك/ بي كا كا) في تهميش الأقليات بالمنطقة، مثل الإيزيديين والسريان وغيرهم".

وردّا على سؤال حول ما إذا كانت عملية تركيا المرتقبة ستعرض الولايات المتحدة، التي هي حليفتها في الناتو، للخطر، قال تشاووش أوغلو: "لماذا نعرض حلفاء الناتو الأمريكيين للخطر؟ هل الولايات المتحدة هي من أسس منظمة (بي كا كا) الإرهابية؟ ينبغي ألا يكونوا كذلك. المشكلة تكمن هنا. لماذا قدموا كل هذه الأسلحة (لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا)".

وزعم الوزير التركي أن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى التنظيم الإرهابي تذهب أيضا إلى الأسواق التي يشتري منها "داعش".

وأضاف أوغلو "لا نعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر، فهدفنا هو تنظيم (ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي، تماما مثلما جرى في عفرين وفي عملية درع الفرات".

وشدد تشاووش أوغلو على وجود قنوات تواصل بين الجيشين التركي والأمريكي للحيلولة دون وقوع حوادث غير مرغوب فيها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

ويحتل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود بلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كلم، ولديه نحو 15 ألف إرهابي مسلح في المنطقة.