شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يهنى البحرين باليوم الوطنى وبرج خليفة يتزين بألوان علم المملكة والان مع التفاصيل

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات، وحاكم دبى، مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطنى الـ 47، حيث تولى صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم.

وقال محمد بن راشد، "تهانينا لمملكة البحرين، وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطنى.. أفراحكم الوطنية أفراحنا.. وأبناء البحرين إخواننا.. ومملكة البحرين هى قلب خليجنا النابض بالحياة.. حفظ الله البحرين وأدام عزها وفرحها".

من جانب آخر، تزين برج خليفة، فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بألوان علم المملكة البحرنية، احتفاء بالذكرى اليوم الوطنى الـ 47.

ونشر حساب برج خليفة عبر موقع انستجرام، صورا لإضاءة البرج بألون علم مملكة البحرين، وعلق "برج خليفة يضيء احتفالاً بذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين".