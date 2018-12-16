وزير الدفاع الألباني السابق: نبذل جهودا لمواجهة إرهاب إيران في بلادنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاتمیر مديو وزير الدفاع الألباني السابق
قال فاتمیر مديو وزير الدفاع الألباني السابق ورئيس الحزب الجمهوري، السبت، "نحن نساعد الشعب الإيراني في مظاهراته ضد النظام".
وأضاف مديو، خلال مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، "نبذل جهودا في مواجهة الأعمال الإرهابية من قبل النظام الإيراني في ألبانيا".
وانطلقت، السبت، فعاليات مؤتمر الجاليات الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يشارك فيه الإيرانيون المقيمون في الخارج بالبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
ويركز المؤتمر على إدانة المخططات الإرهابية التي دبرها نظام ولاية الفقيه الإيراني، خلال عام 2018، خاصة ضد المعارضة الإيرانية في الخارج، وتأكيد إصرارها على التخلص من نظام طهران.
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