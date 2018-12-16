أوروبا تحذر أردوغان من أي تحرك أحادي في سوريا

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، السبت، تركيا من القيام بأي تحرك أحادي الجانب في سوريا بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على مناطق الأكراد.

واعتبرت موجيريني، في بيان، أن "التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سوريا، هي مصدر قلق".

وأضافت: "أتوقع من السلطات التركية الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب من شأنه أن يقوض جهود التحالف ضد داعش أو تصعيد عدم الاستقرار في سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي شن منذ 2016 هجومين في شمال سوريا، أعلن، الأربعاء الماضي، أن عملية جديدة ستشن "في الأيام المقبلة" تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات.

وبحسب مراقبين وخبراء فإن أي عملية عسكرية تركية تنذر بتفجير الوضع في سوريا.