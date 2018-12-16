المئات من "السترات الصفراء" يتظاهرون في بلجيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد المشاركين في مظاهرات بلجيكا في مواجهة قوات الأمن - أ.ف.ب

نظّم المئات من محتجي "السترات الصفراء" في بلجيكا مظاهرة، اليوم السبت، في الحي الأوروبي من العاصمة بروكسل.

وقالت إيلز فان دي كير، المتحدثة باسم الشرطة في بروكسل، إن "ما بين 400 و500 شخص من "السترات الصفراء" شاركوا في المظاهرة، والأمور سارت على ما يرام ولم يحصل أي حادث".

وأضافت أن "قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في مكان المظاهرة اعتقلت نحو 60 شخصا ممن أخلّوا بالنظام العام، أو كانوا يحملون أدوات يمكن أن تشكل خطرا، قبل أن يُطلَق سراحهم".

وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، وسرعان ما انتقلت إلى بلجيكا وخصوصا في المناطق الناطقة بالفرنسية.

وكان نحو ألف شخص شاركوا في مظاهرة السبت الماضي للسترات الصفراء في بروكسل، اعتقل نحو 400 منهم بعدما تواجهوا مع عناصر الشرطة الذين أصيب عنصر منهم بجروح بالغة في الوجه.