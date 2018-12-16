فيديو| لهذا السبب.. تركيا تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني بالعراق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت تركيا استمرار ضرباتها التي تستهدف حزب العمال الكردستاني في العراق والتي بدأت منذ يوم الجمعة الماضية رغم احتجاج العراق على العمليات التي قالت إنها تنتهك سيادتها وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد عن مقتل عشرة ممن وصفتهم بالإرهابيين في قصف للقوات الجوية التركية بشمال العراق حيث تقول أن المسلحين يشنون هجمات داخل تركيا من مأواهم بالمناطق الجبلية شمال العراق.

كانت العراق استدعت السفير التركي في بغداد يوم الجمعة بعد إعلان تركيا قتل ثمانية مسلحين داخل أرضها إلا أن الحكومة التركية أكدت استمرار استهدافها لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حملة تمرد مسلحة في تركيا منذ الثمانينات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب يوم الأحد استمرار العملية قائلاً: «نحن نعلم كيف يفكر الإرهابيون، فما أن يحفروا حفرة إلا ودفناهم فيها وسنواصل دفنهم.