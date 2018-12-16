شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين دهستهما مركبة للاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصيب شابان فلسطينيان بجروح، بعد أن دهستهما مركبة تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية عندما صدمتهما مركبة تابعة لجيش الاحتلال، ووصفت إصابتهما بالطفيفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا على حاجز قلنديا الإسرائيلي شمال القدس المحتلة يدعى عصام الحلبي.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا والدة الأسير جواد اشتية من قرية "تل جنوب" غرب نابلس، أثناء زيارتها له في سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وقال إياد اشتية نجل المواطنة زهرة مصطفى اشتية، في تصريح، إنه أثناء انتظار والدته أمام سجن "جلبوع" لزيارة شقيقه جواد جرى اعتقالها واقتيادها لجهة مجهولة.

وأضاف أن والدته (80 عاما) تعاني من أمراض مزمنة، ولم يعرف بعد أسباب اعتقالها، مشيرا إلى أن شقيقه جواد محكوم بالسجن 30 عاما، قضى منها 16 عاما متنقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.