شهاب محمد - الخرطوم - ما هي نقاط القوة والضعف بين مصر وجنوب افريقيا على استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا

الخليج 365:

تتنافس دولتي جنوب أفريقيا ومصر على استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في حزيران/يونيو المقبل بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها.

وحسب المعطيات في الميدان فإن البلدين يلتقيان ليس في رغبة التنظيم وحسب بل بنقاط القوة والضعف أيضا التي ستكون من بين المؤشرات التي ستمنح تنظيم البطولة لأحدهما.

وقبل الإعلان عن هوية الدولة المضيفة للبطولة المقرّرة من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو 2019، في التاسع من كانون الثاني/يناير، حسب تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، ألقت فرانس برس نظرة على نقاط التلاقي والاختلاف بين البلدين.

البنى التحتية

من حيث البنى التحتية، لن تواجه أي من الدولتين مشكلة في استضافة البطولة القارية على أرضها، فبإمكان جنوب إفريقيا أن تعتمد على الملاعب العشرة التي استضافت فيها مونديال 2010 حين أصبحت أول بلد أفريقي ينظم النهائيات العالمية على أرضه، إن كان من بولوكواني في شمال شرق البلاد إلى كايب تاون في جنوب غرب أمة نيلسون مانديلا، علماً بأن النهائيات القارية بحاجة إلى 6 ملاعب فقط.

وبعيداً عن الملاعب، فإن البنى التحتية الموجودة في جنوب إفريقيا تعتبر ممتازة.

أما بالنسبة لمصر، فإن البنى التحتية تشكل أيضاً أهم نقاط قوتها، فهي تمتلك الملاعب والطرق والفنادق والمطارات اللازمة لاستقبال المنتخبات الإفريقية والمباريات.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة أن الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة تم تحديدها في ثمانية هي استاد القاهرة الدولي، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي في شرق القاهرة وملاعب الجيش في برج العرب والإسماعيلية والسويس والاسكندرية.

كما تم تحديد ملاعب التدريب وهي جهاز الرياضة العسكري والملاعب الفرعية في استاد القاهرة واستاد المقاولون العرب واستاد بتروسبورت في العاصمة.

ويوجد مطاران دوليان في القاهرة وفي برج العرب يمكن استقبال المنتخبات الإفريقية فيهما. كما أن لديها شبكة طرق حديثة يمكن من خلالها انتقال الفرق بين مدينة القاهرة والمدن الأخرى خلال مدة لا تزيد عن ثلاث ساعات فضلاً عن توافر الفنادق الراقية في كل المدن المخصصة التي يفترض أن تجرى فيها المباريات.

الخبرة

أعرب العديد من المسؤولين الذين ساهموا سابقاً في استضافة جنوب إفريقيا لبطولة القارية عامي 1996 و2013 وكأس العالم 2010، عن استعدادهم للمساعدة في تنظيم البطولة الصيف المقبل.

ولدى مصر أيضاً خبرة سابقة كذلك إذ سبق أن استضافت بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات، آخرها في العام 2006.

النقل التلفزيوني

يعتبر الإنتاج التلفزيوني في جنوب إفريقيا الأفضل في القارة، وهو عامل أساسي في تنظيم حدث سيتابعه العالم بأجمعه.

الحضور الجماهيري والأمن

يعتبر مشجعو كرة القدم في جنوب إفريقيا مزاجيين، وعدد المتفرجين ضعيف بشكل عام في المباريات المحلية، ما يجعل الحضور في الملاعب الصيف المقبل عاملاً مجهولاً يصعب توقعه، لاسيما في ظل معدل البطالة الهائل الذي يتجاوز 25 بالمئة. وهذا يعني أن العديد من سكان جنوب إفريقيا لن يكونوا قادرين ببساطة على شراء التذاكر.

كما أن الجريمة كانت تشكل ولا تزال وباء في جنوب إفريقيا، حيث تبلغ معدلات القتل أكثر من 50 ضحية يومياً.

على الجانب المصري، فإن العنف المتقطع في الملاعب والمرتبط عادة بالمباريات المحلية، يشكل علامة استفهام. ومنع الجمهور من حضور المباريات في الملاعب منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك.

وظلت الجماهير خلال السنوات الثماني السابقة ممنوعة من حضور المباريات المحلية باستثناء مباريات قليلة شهدت أعمال عنف وشغب ما أدى إلى العودة لقرار منع الجمهور من الحضور.

وفي شباط/فبراير 2012 سقط أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي في اشتباكات مع جمهور النادي المصري البورسعيدي في مدينة بورسعيد.

وفي العام 2015 قتل قرابة 20 من مشجعي النادي الزمالك إثر تدافع على إحدى بوابات استاد الدفاع الجوي بشرق القاهرة قبيل مباراة في الدوري المحلي بين فريقي الزمالك وإنبي.

وتسمح السلطات المصرية بحضور قرابة 70 ألف متفرج في البطولات الدولية التي يشارك فيها منتخب مصر وتجرى معظمها على ملعب برج العرب (على بعد قرابة 240 كيلومتراً شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط).

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول جاهزية قوات الأمن المصرية للإشراف على مباريات كرة القدم وقدرتها على السيطرة على أي أعمال شغب محتملة.

الظروف المناخية

عندما تحل النهائيات في حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين، ستكون جنوب إفريقيا في عز فصل الشتاء! درجات الحرارة ستكون باردة جداً في المساء. العديد من لاعبي كرة القدم الإفريقيين الذين يلعبون في أوروبا، متأقلمون مع البرد القارس، خلافاً للمتفرجين.

وسيكون العكس تماماً في مصر، إذ تقام النهائيات في جو حار جداً خلال هذه الفترة من السنة، خاصة في القاهرة. ما يشكل عائقاً كبيراً للاعبين.

مسألة “الولاء”

خلقت جنوب إفريقيا جدلاً عندما دعمت الملف المشترك لكندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026. اتخذت جنوب إفريقيا هذا القرار على حساب جارها المغربي الذي كان مرشحاً للاستضافة وخسر السباق في نهاية المطاف. وما حصل يعتبر كافياً من قبل البعض لاعتبار جنوب إفريقيا بلداً معادياً لإفريقيا!

وفي الجهة المقابلة، الوضع معاكس، فقد أكد رئيس الاتحاد المصري أن الدول العربية في القارة يجب أن تدعم ترشيح بلاده، وهذا الأمر كاف لتبيان الاختلاف في وضع “الولاء” بين البلدين.

عربي21