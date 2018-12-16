شهاب محمد - الخرطوم - طائرات مجهولة تثير الفزع في سماء "سرت" الليبية

الخليج 365:

حلقت طائرات مجهولة في سماء مدن سرت ووادي جارف ووادي زمزم الليبية، منذ الساعات الأولى، أمس السبت.

وبحسب مصدر أمني، فإن هذه الطائرات المجهولة تتابع وتستكشف مواقع وأماكن لرصد تحركات عناصر تنظيم “داعش” جنوب سرت، ووادي جارف ووادي بي”. ولم يتبين هوية الجهة التي تتبع لها هذه الطائرات، وذلك بحسب صحيفة “الوسط”.

وكان مصدر عسكري ليبي تابع لقوة حماية وتأمين مدينة سرت، قد قال، أمس، السبت، إن غرفة تأمين وحماية سرت رفعت درجة التأهب القصوى في المدينة وضواحيها.

وكثفت أفراد القوة الليبية، الليلة قبل الماضية، الجمعة، دورياتهم جنوبي وجنوب غربي المدينة، دون الإفصاح عن أي خطوات أخرى بهذا الخصوص.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أمنية متطابقة ليبية أن قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش، وصلت الليلة قبل الماضية مناطق وادى بي وأبونجيم واللود الزراعي، عن طريق الجفرة، وأن القوة سيّرت دوريات في هذه المناطق على متن عربات صحراوية مسلحة، وأقامت نقاط استيقاف مؤقتة، حتى الساعات الأولى من صباح أمس.

وأفاد سكان في مناطق وادى جارف ووادى زمزم، المتاخمة لمدينة سرت، بأن طيرانا مجهولا يحلق منذ الساعات الأولى، من صباح السبت.

وأكد مصدر أمنية أن الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم “داعش” جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق

سبوتنيك