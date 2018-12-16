هذه ديون الدول العربية في نهاية 2018

وكشف صندوق النقد الدولي ارتفاع الديون العالمية لـ190 دولة إلى نحو 184 تريليون دولار، حسب صحيفة الوطن السعودية. وتبلغ الديون المتراكمة على الدول العربية نحو 1.86 تريليون دولار "7 تريليونات ريال" نهاية العام الحالي.

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