الكشف عن دور ولي العهد في إنجاح سباق فورميلا الدرعية

وأعرب ابن تركي عن خالص شكره وتقديره "للقيادة الرشيدة على دعمها لاستضافة وإنجاح هذا الحدث الكبير"، لافتا إلى أن متابعة ولي العهد واهتمامه المباشر بصورة يومية.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة: "متابعة سمو ولي العهد واهتمامه المباشر بصورة يومية، كانا المحرك الأساس لإنجاح وتميز حدث عالمي كهذا، استقطب أبرز الشخصيات العالمية وكبار الأبطال والمحبين والمتابعين لهذه الرياضة، التي تحظى بمتابعة تصل إلى 80 مليون مشاهد في أنحاء العالم".

وأضاف ابن تركي "سباق الفورميلا إي الدرعية 2018 يمثل واجهة مشرفة لوطننا كونه تجاوز فكرة مجرد سباق، ليصبح تظاهرة ثقافية وترفيهية وسياحية، نجحت بفضل دعم واهتمام قيادة وطننا الغالي وتكامل الجهود من كافة القطاعات الحكومية والأهلية في إظهاره بأفضل صورة".

وحضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الجولة الكبرى لسباق "فورمولا إي- الدرعية" النهائي.

وشهدت حلبة سباق "فورمولا إي- الدرعية" اليوم، 11 فريقا بـ22 سيارة، وذلك في بداية الجولة الافتتاحية من الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي" الذي يتابعه نحو 80 مليون شخص من مختلف دول العالم.

وانطلقت منافسات الموسم الخامس من سباقات "الفورمولا إي" في الدرعية تحت اسم (الدرعية 2018)، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي).