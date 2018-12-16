فتح ترد على دعوة هنية للقاء عباس

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف رداً على دعوة هنية الرئيس عباس للقاء في غزة أو في أي مكان آخر، في بيان "إن الرئيس عباس رئيساً للشعب الفلسطيني والقضية ليست لقاءً من أجل اللقاء".

© AFP 2018 / Gali Tibbon

وتابع، "حركة حماس تمتنع حتى اللحظة عن تنفيذ اتفاقيات المصالحة، الأولى تنفيذ الاتفاقيات ومن ثم بعد ذلك لكل حدث حديث".

وفي حديثه عن الشأن الفلسطيني الداخلي، دعا هنيّة إلى التوجه "لتأليف حكومة وحدة وطنية"، معلناً "استعدادنا لذلك وجاهزون لإجراء الانتخابات العامة بعد 3 أشهر".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنيّة، دعا إلى "اجتماع فلسطيني تشارك فيه القيادات كافة من الداخل والخارج في القاهرة لبحث القضية الفلسطينية"، معبراً عن "استعداده للقاء أبو مازن لترتيب اجتماع فلسطيني والاتفاق على أجندات موحدة واستراتيجية وطنية تحدد لنا المسارات".

وأكد هنية أنّه "مطلوب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً"، مبرراً أنّه "لا يجوز أن نكافىء العدو على جرائمه باستمرار التعاون الأمني معه".