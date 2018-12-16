وقال راغب علامة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "عندما يتحول المواطن إلى مجرد دافع للضرائب لا يعرف كيف يذهب باله وأحيانا كرامته".

وأضاف علامة:"عندما لا يصلح الهواء للتنفس،والفضاء للحرية، والماء للزهور، وعندما تعجز الدولة عن حماية أمعاء الأبناء وعيون الأمهات، وعندما تلبس الشياطين البسطاء باسم الدين وتعزف لحن الفساد بقيثارة الطائفية".

وتلقى راغب علامة ردود كثيفة على تغريدته، واعتبر محمد بدر الدين فى تعليقه أن باب الضرائب أكبر باب "لهدر الأموال بعد المطار والميناء".

​وليش مستغرب، حتى النواب الحاليين أغلبهم يقبض ولا يعمل بل يسبب مشاكل لخلق الله

شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يهاجم الأوضاع في لبنان... ويتلقى "سيل من الردود" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .