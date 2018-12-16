بيان: 90 % اختاروا سيف القذافي رئيسا لـ"ليبيا"

وقالت الحركة إن 90 % من المشاركين في التصويت على سؤالها "هل تؤيد المهندس سيف الاسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟"، اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في ليبيا"، حسب الموقع الرسمي للحراك.

وشارك في الاستفتاء، بحسب البيان، 71065 شخصا، وصوت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، وصوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.

وأعلن محمد الغدي، منسق الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي من قبل في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، لم يعلن رسميا حتى اللحظة ترشحه لمنصب الرئاسة، أو لأي منصب سياس آخر في ليبيا. وقال: "سيف الإسلام لم يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة، أو لأي منصب سياسي حتى هذه اللحظة".كان الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، قال، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، مؤخرا: "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، قائلا: إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه".

يذكر أن سيف الإسلام القذافي لم يظهر إلى العلن منذ أن أعلن عن إطلاق سراحه من سجنه في مدينة الزنتان، جنوب مدينة طرابلس في يونيو/حزيران 2017، حيث كان معتقلا منذ الإطاحة بنظام والده الراحل معمر القذافي عام 2011.