رئيس وزراء كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى الجزائر لبحث الشراكة الاقتصادية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

بدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون، مساء الأحد، زيارة إلى الجزائر، تستمر 3 أيام، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وكان في استقباله، بمطار الجزائر العاصمة الدولي، نظيره الجزائري أحمد أويحي وعدد من أعضاء حكومته، وفق الإذاعة الرسمية الجزائرية.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية، في بيان السبت، إن "هذه الزيارة ستخصص لعرض العلاقات الثنائية وسبل ووسائل ترسيخ التعاون الثنائي".

كما ستكون فرصة من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه سوف يعقد مجلس الأعمال الجزائري - الكوري، والذي يجمع مؤسسات اقتصادية من البلدين، دورته الخامسة بالجزائر على هامش الزيارة.

ولم يذكر البيان الملفات، التي ستتناولها الزيارة بشكل تفصيلي.

وتعد الزيارة هي الأهم لمسؤول كبير من هذا البلد الآسوي منذ تلك التي قام بها الرئيس الكوري السابق روه مو هيون عام 2006، وتوجت بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

ونص الاتفاق على ترقية علاقات متعددة الأشكال بين البلدين إلى مستوى أعلى، وتعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، وكذا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وتحتل كوريا الجنوبية المركز التاسع بين أكبر ممولي الجزائر بالسلع، وفق أرقام الجمارك الجزائرية، وبلغت في النصف الأول من العام 2018 قرابة 774 مليون دولار أمريكي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي قرابة 2.3 مليار دولار أمريكي، بينها قرابة 700 مليون دولار من الصادرات الجزائرية، و1.6 مليار دولار واردات من هذا البلد الأسياوي.

وأعلن بارك سانغ جين سفير سيول بالجزائر، خلال مؤتمر صحفي أبريل/ نيسان الماضي، أنه تم إحصاء نحو 26 شركة كورية جنوبية في الجزائر، ونحو 900 رجل أعمال كوري يزاولون نشاطهم في البلاد.

وتقوم معظم الشركات الكورية، حسبه، بتنفيذ مشاريع في البنى التحتية، إضافة إلى تسويق سيارات وأجهزة إلكترونية مختلفة.