النيابة المصرية تجدد حبس نجلة الشاطر و5 آخرين

القاهرة/ الخليج 365

جدَّدت النيابة المصرية، الأحد، حبس عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و5 آخرين، بينهم محامية بارزة، وشقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة.

ووفق إعلام محلي قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عائشة الشاطر و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر "اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي".

والمتهمون بجانب عائشة الشاطر، هدى عبد المنعم (محامية بارزة)، ومحمد أبو هريرة (محام زوج عائشة)، وبهاء عودة (شقيق وزير التموين الأسبق)، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني جرى توقيف المتهمين الستة، وفق ذويهم، فيما أعلنت السلطات في 22 من الشهر ذاته حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان آنذاك، إنه تم توقيف ما لا يقل عن 19 محاميا وناشطا في مجال حقوق الإنسان، دون أن تعقب السلطات المصرية وقتها.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في صيف 2013، تتخذ السلطات المصرية إجراءات ضد جماعة "الإخوان"، المنتمي لها مرسي، وأبرزها اعتبارها "جماعة إرهابية"، وتوقيف ومحاكمة أعداد كبيرة من قياداتها وكوادرها على خلفية اتهامات ينفونها بـ"ارتكاب العنف".

وعادة ما تقول السلطات المصرية إنها "تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان".